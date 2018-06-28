Ещё
Эксперты определили тройку самых популярных в Москве и Петербурге кроссоверов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты определили тройку самых популярных в Москве и Петербурге кроссоверов 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Самым покупаемым кроссовером в обеих российских столицах является Hyundai Creta. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав российский авторынок за первые пять месяцев этого года. В Москве этот автомобиль приобрели 3 тысячи 326 человек, в Санкт-Петербурге — 1 977.
А вот дальше предпочтения москвичей и петербуржцев разошлись. В Москве на втором месте по популярности оказался Volkswagen Tiguan — с января по май там продано 2 тысячи 758 таких автомобилей. На третьем месте по продажам KIA Sportage — 2 тысячи 321 штук.
В Санкт-Петербурге на второй позиции Mitsubishi Outlander — этот автомобиль предпочли 1 тысяча 320 покупателей. Volkswagen Tiguan здесь лишь на третьем месте — их продано 1 тысяча 273 штуки.
Ранее пятый канал рассказывал об автомобилях-бестселлерах, которые лидируют на авторынках в Южной Америке и Азии, и о которых в России даже не слышали.
Пятый канал: последние новости
Бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил женщину с коляской. Жуткие кадры из Туапсе Видео: молодая китаянка разбила дорогущий Ferrari, едва выехав из автосалона Теперь и в столице! В Москве появился собственный «мост глупости»
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От наезда до убийства: экс-полицейский отомстил молодежи43
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП46
У Крымского моста появился магический ритуал
Прохожие кричали «Убей его!»765
Автоледи задавила годовалого ребенка и скрылась13
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:24
На Урале внедорожник влетел в толпу
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение