Эксперты определили тройку самых популярных в Москве и Петербурге кроссоверов

Самым покупаемым кроссовером в обеих российских столицах является Hyundai Creta. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав российский авторынок за первые пять месяцев этого года. В Москве этот автомобиль приобрели 3 тысячи 326 человек, в Санкт-Петербурге — 1 977.

А вот дальше предпочтения москвичей и петербуржцев разошлись. В Москве на втором месте по популярности оказался Volkswagen Tiguan — с января по май там продано 2 тысячи 758 таких автомобилей. На третьем месте по продажам KIA Sportage — 2 тысячи 321 штук.

В Санкт-Петербурге на второй позиции Mitsubishi Outlander — этот автомобиль предпочли 1 тысяча 320 покупателей. Volkswagen Tiguan здесь лишь на третьем месте — их продано 1 тысяча 273 штуки.

Ранее пятый канал рассказывал об автомобилях-бестселлерах, которые лидируют на авторынках в Южной Америке и Азии, и о которых в России даже не слышали.