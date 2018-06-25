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Названы самые популярные сегменты авто в России
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Названы самые популярные сегменты авто в России 

ТК «Звезда» 8 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Опубликована динамика продаж автомобилей по сегментам в мае 2018 года.
Эксперты отметили рыночный рост продаж легковых автомобилей в России за май 2018 года. Всего за месяц было реализовано 137,2 тыс. новых легковушек, что на 17,8% выше прошлогоднего результата, сообщает «Автостат».
Самым крупным сегментом остается SUV, на долю кроссоверов и внедорожников приходится 42,8% от общих продаж в мае. Всего покупатели приобрели 58,8 тыс. таких автомобилей, причем больше всего было продано Hyundai Creta, Renault Duster и KIA Sportage.
Сегменте В занял 38,1% рынка, было продано 52,2 тыс. экземпляров, из которых на первом месте находится KIA Rio, а за ней следует LADA Granta и Vesta.
На долю сегмента C пришлось 6,7% продаж, а сегмент D в мае занял 5% российского авторынка.
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