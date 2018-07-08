Пять человек пострадали в ДТП во Владивостоке

Страшная массовая авария произошла на одной из улиц столицы Приморского края. По информации очевидцев, на улице перед Рудневским мостом столкнулись три иномарки, передает «НьюИнформ».

По предварительным данным, виновником аварии, возможно, будет признан водитель автомобиля Toyota Corona , который пытался совершить маневр разворота, не убедившись в безопасности своих действий. В это время по встречной полосе движения двигался автомобиль Serena, который врезался в разворачивающийся автомобиль. От удара иномарку отбросило на другую полосу движения, из-за чего она столкнулась в Nissan Teana.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали пять человек. Скорая помощь, прибывшая на место инцидента, эвакуировала всех пострадавших в медицинские учреждения.