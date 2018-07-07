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В массовое ДТП во Владивостоке попали пять машин
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В массовое ДТП во Владивостоке попали пять машин 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Vladnews.ru
Утро пятницы началось в столице Приморского края с массового дорожно-транспортного происшествия, передает ФАН.
Участниками аварии, которая произошла около дома N 59 по улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке, стали сразу пять автомобилей. К счастью, кроме авто, в ДТП никто не пострадал.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, виновников аварии является водитель Toyota Corolla Axio, который, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Toyota Crown.
От сильного удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она задела еще три автомобиля.
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