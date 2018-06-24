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ДТП с «перевертышем» в Севастополе: BMW и ГАЗель разлетелись по дороге
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ДТП с «перевертышем» в Севастополе: BMW и ГАЗель разлетелись по дороге 

РИА Новости Крым 2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Авария с участием легкового автомобиля BMW и грузового фургона ГАЗель произошла в воскресенье утром в Севастополе. Как сообщают в соцсетях очевидцы, обошлось без жертв.
ДТП произошло в районе пятого километра Балаклавского шоссе. В результате аварии автомобиль BMW вылетел на тротуар и снес металлическое ограждение, а грузовой фургон опрокинулся на проезжую часть.
По информации очевидцев, обошлось без жертв, однако пока официальной информации о происшествии и пострадавших нет.
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