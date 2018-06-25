Дилеры выручили с продажи автомобилей Hyundai почти 39 млрд рублей

Дилеры выручили с продажи автомобилей Hyundai почти 39 млрд рублей За период пяти месяцев этого года с продажи легковых автомобилей Hyundai российские дилеры выручили 38,9 млрд рублей, о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо». Оборот с продаж машин марки Hyundai в мае этого года составил 15,4 млрд рублей.

В линейке корейской марки в прошлом месяце самую большую выручку дилеры получили с кроссоверов Hyundai Creta . Аналитики «Автостат Инфо» подсчитали, что с продажи 5732 автомобилей этой модели в мае 2018 года выручка составила 6,04 млрд рублей. Помимо этого, в прошлом месяце покупатели приобрели 5278 автомобилей Hyundai Solaris , заплатив за такое количество машин 4,34 млрд рублей. С продажи компактных SUV модели Hyundai Tucson (в мае продано 1602 таких авто) дилеры марки получили выручку в размере 2,3 млрд рублей. В число самых доходных автомобилей марки Hyundai в мае этого года попал внедорожник Hyundai Santa Fe , который был продан в количестве 567 ед. С реализации этих машин удалось выручить 1,2 млрд рублей.

В мае 2018 года дилеры Hyundai реализовали также 578 автомобилей Hyundai Elantra на 646,3 млн рублей, 348 седанов Hyundai Sonata на 481,5 млн рублей и 91 внедорожник Hyundai Grand Santa Fe на 247,4 млн рублей.

За январь-май 2018 года Hyundai Creta разошелся на рынке РФ в количестве 15 227 ед. На такое количество машин потребители израсходовали 16 млрд рублей. Они также купили 11 343 «Соляриса» на 9,3 млрд рублей, 3662 кроссовера Hyundai Tucson на 5,3 млрд рублей, 1990 внедорожников Hyundai Santa Fe на 4,2 млрд рублей и 1596 машин модели Hyundai Elantra на 1,8 млрд рублей.

Ранее из исследования «Автостат Инфо» стало известно, что в мае 2018 года российские дилеры реализовали 15 511 автомобилей Hyundai (+10,5%). С начала года и по май включительно они продли 67 047 таких машин, что оказалось на 12% больше прошлогоднего показателя продаж.