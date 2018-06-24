В январе-мае объем продаж автомобилей китайских марок вырос на 3,98 проц.

Пекин, 24 июня / Синьхуа / — В период с января по май этого года объем продаж автомобилей китайских марок вырос на 3,98 проц. в годовом исчислении.

По информации Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая, за этот период времени было реализовано порядка 4,3 млн автомобилей отечественных марок — это около 44 проц. от общего объема проданных автомобилей.

По объему продаж в первую тройку вошли такие китайские автопроизводители, как SAIC, Geely и China Changan.

При этом доля автомобилей немецких и японских марок на рынке составила 20,9 и 17,4 проц. соответственно. -0-