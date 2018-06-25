Mercedes-Benz выставила на продажу копию первого в мире автомобиля

Музей Mercedes-Benz совместно с подразделением All Stars Classic продает реплику первого в мире автомобиля Benz Patent Motorwagen, который был официально зарегистрирован в патентном ведомстве.

Реплика была построена в 2002 году в память о «знаменитом старичке», сооруженном Карлом Бенцом более 130 лет назад. Автомобиль почти не эксплуатировался, так как создавался для музеев и выставок. Мощность двигателя машины составляет 0,75 лошадиных силы, а максимальная скорость — 16 километров в час. Стоимость реплики Benz Patent Motorwagen сообщается только по запросу.

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