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Mercedes-Benz выставила на продажу копию первого в мире автомобиля
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Mercedes-Benz выставила на продажу копию первого в мире автомобиля 

Пятый канал 9 минут назад
Фото: Пятый канал
Музей Mercedes-Benz совместно с подразделением All Stars Classic продает реплику первого в мире автомобиля Benz Patent Motorwagen, который был официально зарегистрирован в патентном ведомстве.
Реплика была построена в 2002 году в память о «знаменитом старичке», сооруженном Карлом Бенцом более 130 лет назад. Автомобиль почти не эксплуатировался, так как создавался для музеев и выставок. Мощность двигателя машины составляет 0,75 лошадиных силы, а максимальная скорость — 16 километров в час. Стоимость реплики Benz Patent Motorwagen сообщается только по запросу.
Ранее Пятый канал рассказывал о ретро-ралли «Ленинград», в котором приняли участие более 30 машин старше 30 лет.
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