Специалисты рассказали как преодолеть горные спуски и сэкономить топливо

Специалисты рассказали, как справиться с крутыми горными спусками.

Некоторые, конечно, уверенны, что автомобиль нужно ставить на передачу, а после максимально надавливать на газ. Следующим действием большинство после того, как увидели, что скорость автомобиля падают переключаются на нейтралку, считается, что таким образом происходит минимальный растрат топлива.

Метод, рассказанный выше, по мнению специалистов совсем не эффективный, тем более для того, чтобы топливо сэкономить. Но, к примеру, если автомобиль с передачи убрать и поставить на нейтралку, то тогда автомобиль будет самостоятельно ехать со спуска, пока не доберётся до следующего подъёма.

Если вы двигаетесь, не надавливая на газ, то тогда топливо экономится действительно.