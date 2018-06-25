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Жуткая авария у поселка Исеть: Nissan протаранил KIA
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Жуткая авария у поселка Исеть: Nissan протаранил KIA 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Ночью 25 июня у поселка Исеть автомобиль Nissan вылетел на встречную полосу и протаранил KIA Rio.
По словам очевидцев, корейский автомобиль ехал в сторону Среднеуральска со стороны поселка Сагра. В это же время во встречном направлении двигался автомобиль Nissan — неожиданно машина вылетела на «встречку», протаранив корейскую иномарку. От удара KIA вылетела на встречную обочину и опрокинулась, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения «Сова».
Фото: служба спасения «Сова» «Со слов очевидцев, водитель и пассажир Nissan находились в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в ведомстве.
В аварии пострадало несколько человек, в том числе водитель Nissan, которого зажало в салоне машины. Их доставили в больницу.
Фото: служба спасения «Сова»
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