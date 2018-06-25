Жуткая авария у поселка Исеть: Nissan протаранил KIA

Ночью 25 июня у поселка Исеть автомобиль Nissan вылетел на встречную полосу и протаранил KIA Rio.

По словам очевидцев, корейский автомобиль ехал в сторону Среднеуральска со стороны поселка Сагра. В это же время во встречном направлении двигался автомобиль Nissan — неожиданно машина вылетела на «встречку», протаранив корейскую иномарку. От удара KIA вылетела на встречную обочину и опрокинулась, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения «Сова».

Фото: служба спасения «Сова» «Со слов очевидцев, водитель и пассажир Nissan находились в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в ведомстве.

В аварии пострадало несколько человек, в том числе водитель Nissan, которого зажало в салоне машины. Их доставили в больницу.

Фото: служба спасения «Сова»