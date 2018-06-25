Mercedes-Benz выставит на продажу копию самого первого автомобиля 

Ещё 130 лет назад в свет вышел первый автомобиль немецкого концерна Mеrcеdеs-Bеnz Patеnt Mоtоrwagеn.
В настоящее время создан точный дубликат первого автомобиля компании, который собираются выставить на аукцион, такая новость поступила от ателье All Stars Classic.
Карл Бенцем ещё в январе 86-го года запатентовал первую повозку, после чего в это же время опытные мастера изготовили точные копии автомобилей, которые могли бы участвовать в разного вида аукционов и выставках.
Пока что о начальной стоимость и месте проведения аукциона не сообщается.