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Mercedes-Benz выставит на продажу копию самого первого автомобиля
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Mercedes-Benz выставит на продажу копию самого первого автомобиля 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Ещё 130 лет назад в свет вышел первый автомобиль немецкого концерна Mеrcеdеs-Bеnz Patеnt Mоtоrwagеn.
В настоящее время создан точный дубликат первого автомобиля компании, который собираются выставить на аукцион, такая новость поступила от ателье All Stars Classic.
Карл Бенцем ещё в январе 86-го года запатентовал первую повозку, после чего в это же время опытные мастера изготовили точные копии автомобилей, которые могли бы участвовать в разного вида аукционов и выставках.
Пока что о начальной стоимость и месте проведения аукциона не сообщается.
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