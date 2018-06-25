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«Мерседес» продаст реплику первого автомобиля в мире
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«Мерседес» продаст реплику первого автомобиля в мире 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Подразделение All Time Stars компании Mercedes-Benz, отвечающее за классические автомобили, продает точную копию первого автомобиля. Она в точности повторяет машину, на которую Готтлиб Даймлер получил патент в 1886 году.
Считается, что трехколесная самобеглая коляска Даймлера, известная как Patent-Motorwagen, была первым автомобилем в современном смысле слова — то есть машиной, приводящейся в движение двигателем внутреннего сгорания.
Двигатель располагался сзади, единственный цилиндр стоял горизонтально, его объем составлял 954 кубических сантиметра. Заявленная мощность мотора — две трети лошадиной силы при 250 оборотах в минуту. Привод задних колес — цепью, вместо привычного нам рулевого колеса — рычаг.
В 2001-2002 годах мерседесовцы построили несколько копий этого автомобиля для музеев и публичных демонстраций. Все они полностью функциональны, и способны к самостоятельному передвижению. Данный экземпляр был построен в 2002 году.
Цена автомобля не обозначена: ее готовы раскрыть по индивидуальному запросу.
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