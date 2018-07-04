Ещё
В Крыму восемь человек пострадали в ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Крыму восемь человек пострадали в ДТП с двумя легковушками 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе в юго-восточном Крыму, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах полуострова.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей на 45 км трассы Алушта-Судак-Феодосия поступило в ГУ МЧС по республике в 10 утра среды, количество пострадавших ведомство не уточнило.
"Всего в результате ДТП пострадало восемь человек, из них трое детей. Всем оказывается медицинская помощь", — сказал источник.
Помощь пострадавшим оказывала оперативная группа 14 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по республике Крым, отметили в МЧС.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 53 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Почему не стоит заправлять полный бак8
Два человека погибли в аварии под Орлом
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение