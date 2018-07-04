В Крыму восемь человек пострадали в ДТП

Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе в юго-восточном Крыму, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах полуострова.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей на 45 км трассы Алушта-Судак-Феодосия поступило в ГУ МЧС по республике в 10 утра среды, количество пострадавших ведомство не уточнило.
"Всего в результате ДТП пострадало восемь человек, из них трое детей. Всем оказывается медицинская помощь", — сказал источник.
Помощь пострадавшим оказывала оперативная группа 14 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по республике Крым, отметили в МЧС.