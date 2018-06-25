Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась

Умерла беременная женщина, сбитая преподавателем университета «Синергия», сообщает « Комсомольская правда ».

18 июня 33-летний Михаил Исаханов , преподаватель московского финансово-промышленного университета, сбил 28-летнюю Наталью Львову, которая уже готовилась рожать.

ДТП произошло на улице Верхняя Масловка: Исаханов за рулем BMW , по словам мужа погибшей, который цитирует очевидцев, на высокой скорости пытался преодолеть перекресток на желтый или даже красный сигнал светофора, не уступил дорогу и в итоге сбил Наталью Львову и женщину 44 лет.

Львова в крайне тяжелом состоянии была доставлена в Боткинскую больницу и помещена в реанимацию, а ее ребенок, еще не родившаяся девочка, скончался от удара об автомобиль. Вторая потерпевшая также была доставлена в реанимацию. Утром 24 июня Львова скончалась от полученных травм.

По словам супруга Натальи Львовой Евгения, он пока не знает, признал ли Исаханов вину, так как ведущий дело следователь «малословен».

«Его вроде бы даже не задержали», — отметил он.

Также Львов рассказал, что после аварии преподаватель «Синергии» вел себя «неадекватно», все время брался за голову, а выезд на тротуар объяснил попыткой избежать столкновения со встречным авто. Кроме того, вдовцу стало известно, что за 2018 год Исаханов совершил 49 административных нарушений.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».