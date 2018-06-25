Электрокары Tesla признали менее экологичными, чем авто на бензине

Аналитики компании Engaged Tracking, расположенной в Лондоне, установили, что количество парниковых газов, используемых при строительстве и производстве электроэнергии для зарядки экологически чистого автомобиля Tesla Илона Маска не отличается от обычных автомобилей, использующих бензин. Об этом сообщил Daily Mail.

Сотрудники компании Engaged Tracking занимаются проверкой экологических характеристик автомобилей для потенциальных инвесторов. Аналитики провели исследование автомобиля Tesla, использующего переменный ток и двигатель на электрической тяге вместо привычного бензина и дизтоплива.

Спорткар был признан более экологичным в отличие от машин, использующих обычное топливо, а также настоящим прорывом современного автомобилестроения.

Однако исследование Engaged Tracking показало, что количество парниковых газов при производстве такого автомобиля превышает ущерб от выхлопных газов машин, использующих бензин.

Так, по словам главного аналитика компании Джонатана Харриса , ежегодные выбросы британского автомобиля составляют 1,5 тонны углекислого газа, в среднем на 7800 миль в год. Обе модели Tesla Model S , которые исследовали в компании, имеют те же выбросы, что и обычный бензиновый автомобиль.

При этом исследование других электрических автомобилей показало аналогичные результаты. Например, BMW i3 вырабатывает 1,3 тонны углекислого газа, что на 15% меньше, чем у Tesla.

Ранее глава Tesla Илон Маск сообщил об увольнении более четырех тысяч сотрудников компании в связи с реорганизацией. Несколько уволенных сотрудников Tesla на условиях анонимности рассказали порталу Business Insider о работе в компании Илона Маска. В частности, сотрудники рассказали о переработках в выходные и по ночам. При этом компания не выполнила своих обязательств по выплате компенсаций за транспортные расходы и не предоставила положенную униформу.