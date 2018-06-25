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В ДТП с участием главы Тюменской думы погибли два человека
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В ДТП с участием главы Тюменской думы погибли два человека 

Говорит Москва 36 минут назад
Фото: Главный региональный
В результате водитель и пассажир седана погибли, Еремеев доставлен в больницу. По информации источника Znak.com, Toyota Land Cruiser выехала на встречную полосу.
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