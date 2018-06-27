В Волжском скутерист на скорости влетел в иномарку: видео

В городе-спутнике Волгограда — Волжском скутерист на полной скорости влетел в поворачивающую налево иномарку. Дорожно-транспортное происшествие попало в объектив камеры наблюдения.

Скутерист пытался затормозить, но избежать удара не удалось

Столкновение легкового автомобиля и скутера произошла в 16:26 понедельника в Волжском на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской. На камеру уличного видеонаблюдения компании Powernet видно, что поворачивающий налево автомобилист рассчитывал завершить маневр раньше, чем до перекрестка доедет скутер. Но, расчет скорости оказался неверен. Легкий двухколесный транспорт, пытаясь затормозить и заметно виляя передним колесом, врезается в заднее правое крыло автомашины.

— Перекресток не регулируется светофором и поворачивающим на нем автомобилистам приходится расчитывать на собственный глазомер, чувство скорости и знания правил дорожного движения, — рассказывают волжане, — Водитель машины дождался, когда дорога будет свободна от встречных машин и пошел на поворот. В этот момент в него и влетел на полной скорости скутерист.

Волжане сообщают, что столкновение обошлось без жертв. Несмотря на сильный удар, отсутствие защиты и падение на асфальт, водитель скутера все же встал на ноги, и отделался легкими травмами и ушибами.