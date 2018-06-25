Эксперты выяснили, автомобили какой мощности предпочитают россияне

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», средняя мощность нового легкового автомобиля составляет 137,1 л. с. Кроме того, средний показатель мощности сильно разнится в зависимости от региона.

За период с января по май 2018 года в 27 субъектах РФ средняя мощность моторов новых легковых автомобилей оказалась выше, чем в среднем по стране. Самые мощные автомобили предпочитают покупать жители Москвы и дальневосточных регионов. Отдача машин в этих субъектах выше 150 л. с.

Самый высокий показатель мощности оказался в Приморье — 178,9 л. с. Эксперты объясняют это структурой местного рынка. Новые автомобили здесь не пользуются большим спросом, а те, которые покупают зачастую относятся к премиальному сегменту, что и предусматривает наличие мощного мотора.

Московский высокий показатель мощности новых автомобилей объясняется более высоким уровнем жизни.

Тем не менее, в большей части регионов средняя мощность находится ниже общероссийского. Самые слабые машины покупают в Калмыкии — 118,5 л. с. В некоторых регионах Поволжья средний уровень мощности находится ниже 125 л. с. Аналитики объясняю это высокой долей продаж автомобилей отечественных марок, которые имеют мощность в диапазоне от 87 л. с. до 122 л. с. Читайте статью на QutoЧитайте также:Продажи электрокаров в России выросли в два разаПодмосковье построит тестовый центр для автомобилейВидео: Пара трактористов красиво ушла со светофора