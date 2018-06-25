В Тольятти потерявший сознание из-за жары водитель пикапа врезался в столб

Капот автомобиля получил серьезные механические повреждения

В понедельник, 25 июня, в Тольятти произошло ДТП. Из-за жары водитель пикапа потерял сознание и врезался в столб. Об этом 63.ru сообщили очевидцы. — Водитель пикапа выезжал в кольца Южного шоссе в сторону улицы Офицерской. Неожиданно мужчине за рулём стало плохо. Машина, потеряв управление, врезалась в столб, стоявший на обочине по улице Полякова, — рассказал очевидец.

Прибывшие на место медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Капот автомобиля получил серьезные механические повреждения.