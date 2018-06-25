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В Тольятти потерявший сознание из-за жары водитель пикапа врезался в столб
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В Тольятти потерявший сознание из-за жары водитель пикапа врезался в столб 

63.ru 25 июня 2018
Фото: 63.ru
Капот автомобиля получил серьезные механические повреждения
В понедельник, 25 июня, в Тольятти произошло ДТП. Из-за жары водитель пикапа потерял сознание и врезался в столб. Об этом 63.ru сообщили очевидцы. — Водитель пикапа выезжал в кольца Южного шоссе в сторону улицы Офицерской. Неожиданно мужчине за рулём стало плохо. Машина, потеряв управление, врезалась в столб, стоявший на обочине по улице Полякова, — рассказал очевидец.
Прибывшие на место медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Капот автомобиля получил серьезные механические повреждения.
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