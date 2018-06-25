Харьковский водитель вылетел из автомобиля во время аварии и чудом остался цел

В Харькове вчера, 24 июня, произошла авария, которую можно смело назвать настоящим чудом: потерявший управление автомобиль BMW на высокой скорости врезался в столб и превратился в рваный металлолом. От удара водитель был выброшен из салона целым и невредимым, после чего он ошеломленно поднялся на ноги.

Помимо водителя в машине на пассажирском кресле находилась девушка, и она тоже сохранила свою жизнь: сейчас пострадавшая находится в больнице под наблюдением врачей.

По версии полиции причина аварии заключалась в том, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге.