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Харьковский водитель вылетел из автомобиля во время аварии и чудом остался цел
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Харьковский водитель вылетел из автомобиля во время аварии и чудом остался цел 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Харькове вчера, 24 июня, произошла авария, которую можно смело назвать настоящим чудом: потерявший управление автомобиль BMW на высокой скорости врезался в столб и превратился в рваный металлолом. От удара водитель был выброшен из салона целым и невредимым, после чего он ошеломленно поднялся на ноги.
Помимо водителя в машине на пассажирском кресле находилась девушка, и она тоже сохранила свою жизнь: сейчас пострадавшая находится в больнице под наблюдением врачей.
По версии полиции причина аварии заключалась в том, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге.
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