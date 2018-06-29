Ещё
Работа трамвайного кольца в Нижнем Новгорода восстановлена
Далее:
Читайте также:
Ещё

Работа трамвайного кольца в Нижнем Новгорода восстановлена 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Движение трамваев №1, 2, 5 и 21 в Нижнем Новгороде восстановлено по обычным маршрутам, сообщает муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс».
Напомним, что движение по городскому трамвайному кольцу было нарушено из-за изношенности кабеля питания. В связи с этим маршрут трамвая №2 сокращен наполовину, движение трамваев №1 и №21 пришлось сократить до остановки «Маслякова», а маршрут трамваев №5 — до остановки «Площадь Лядова».
По словам руководителя «Нижегородэлектротранса» Елены Лекомцевой, кабель питания был введен в эксплуатацию еще в 1968 году. Некоторые участки кабеля износились и возникла аварийная ситуация.
Специалисты провели работы по замене поврежденных участков кабеля. Также прошли необходимые по технике безопасности испытания. Ранее движение трамваев планировалось восстановить до конца недели.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Движение транспорта будет ограничено на Ошарской с 18 по 24 июля Очевидцы: на улице Белинского в ДТП с «Делимобилем» погиб человек МП «Нижегородпассажиравтотранс» возьмет в аренду 50 автобусов
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела63
«Убей!»: Кавээнщиков подстрекали к расправе над виновником ДТП8
Появилось видео наезда топ-менеджера «Синергии» на беременную5
Кроссовер УАЗ 3170 «разморозили»2
Honda обновила вседорожники Pilot и HR-V
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
00:43
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:42
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела
ДТП
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение