Работа трамвайного кольца в Нижнем Новгорода восстановлена

Движение трамваев №1, 2, 5 и 21 в Нижнем Новгороде восстановлено по обычным маршрутам, сообщает муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс».

Напомним, что движение по городскому трамвайному кольцу было нарушено из-за изношенности кабеля питания. В связи с этим маршрут трамвая №2 сокращен наполовину, движение трамваев №1 и №21 пришлось сократить до остановки «Маслякова», а маршрут трамваев №5 — до остановки «Площадь Лядова».

По словам руководителя «Нижегородэлектротранса» Елены Лекомцевой, кабель питания был введен в эксплуатацию еще в 1968 году. Некоторые участки кабеля износились и возникла аварийная ситуация.

Специалисты провели работы по замене поврежденных участков кабеля. Также прошли необходимые по технике безопасности испытания. Ранее движение трамваев планировалось восстановить до конца недели.