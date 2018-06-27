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Работа трамвайного маршрута №2 будет восстановлена до 1 июля
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Работа трамвайного маршрута №2 будет восстановлена до 1 июля 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Движение трамваев №2 в Нижнем Новгороде, которое было нарушено из-за изношенности кабеля питания, планируется восстановить до конца недели, сообщила и. о. директора департамента транспорта и связи Елена Кузнецова.
По ее словам, проблема возникла с кабелем электроподстанции, которая снабжает электроэнергией городское трамвайное кольцо. Этот кабель был введен в эксплуатацию еще в 1968 году — полвека назад. Некоторые участки кабеля износились и возникла аварийная ситуация, в связи с этим маршрут трамвая №2 сокращен наполовину. Сейчас трамваи ходят от Черного пруда до площади Лядова по улице Белинского.
Кроме того, маршруты трамваев №1 и №21 пришлось сократить до остановки «Маслякова». А маршрут трамваев №5 сокращен до остановки «Площадь Лядова».
«Половину кольца удалось запитать на соседние подстанции, а другую половину переключить технически невозможно», — сообщила руководитель «Нижегородэлектротранса» Елена Лекомцева.
По ее словам, специалисты ведут работы по замене поврежденных участков кабеля. Затем по правилам безопасности необходимо провести лабораторные испытания, после чего движение будет восстановлено. Елена Кузнецова сообщила, что департамент транспорта постарается организовать дублирующие маршруты, если возникнут дополнительные сложности.
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