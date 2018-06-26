Сгоревшая подстанция разорвала маршрутный круг трамвая №2 в Нижнем Новгороде

Схема движения трамвая № 2 в Нижнем Новгороде несколько изменилась на неопределённый период времени. С одной подстанцией возникли неполадки и на улице Ильинской пропало напряжение, поэтому проезжать круг по своему маршруту трамвай № 2 временно не может. Подстанция сгорела ещё 24 июня и уже третий день многие нижегородцы ждут трамвай там, где он пока что не ходит. Это уже заметили жители и начали шутить, что следует попросить иностранцев сфотографироваться рядом с этой подстанцией, чтобы ремонт пошёл значительно быстрее.

Олег Чалков искренне не верит, что нет возможности временно запитать улицу Ильинскую от соседних подстанций.

Мы связались с представителем трамвайного депо № 1, чтобы узнать о сроках возвращения трамвая № 2 на свой прежний маршрут.

— Трамвай № 2 сейчас действительно не ездит по улице Ильинской, — подтвердила сотрудница трамвайного депо №1. — Сейчас он ходит так — Белинского, Чёрный пруд, Маслякова. На сгоревшей подстанции пока проводятся работы, поэтому маршрут трамвая временно изменён вот по этой схеме. Пока не могу сказать когда работы будут закончены.

Ранее мы писали, что неделю назад в Нижнем Новгороде столкнулись два встречных трамвая.