Стали известны сроки возвращения трамвая № 2 в Нижнем Новгороде на свой полный маршрут

Несколько дней назад жители Нижнего Новгорода стали замечать, что они проводят на остановках слишком много времени, ожидая трамвай № 2. Оказалось, что по улице Ильинской трамвай не ходит уже с 24 июня текущего года. Мы звонили в трамвайное депо № 1 и выяснили, в чём причина случившегося. Также временным изменениям подверглись маршруты трамваев № 1, 2 и 21. Сегодня стали известны подробности отсутствия напряжения на некоторых участках трамвайных маршрутов, а также были названы сроки окончания ремонтных работ.

— У нас возникла проблема с кабелем питания электроподстанций, — сообщила директор департамента транспорта Нижнего Новгорода Елена Кузнецова . — Соответственно у нас есть участок пути, на который не поступает электричество. Условно мы ориентируемся, что до конца недели мы устраним все возникшие проблемы. Если поймём, что до конца недели что-то не выходит, то будем принимать решение об организации движения по этому участку, который сейчас временно не обслуживается трамваем, с помощью автобусного сообщения.

— Этот кабель был введён в эксплуатацию в 1968 году, — рассказала руководитель «Нижегородэлектротранса» Елена Лекомцева. — Он был в работе слишком долго и произошёл износ. Случилась аварийная ситуация, с которой мы сейчас справляемся. Кабель вышел из строя и из-за этого отключено питание двух подстанций, поэтому мы не можем запитать всю свою контактную сеть в полном объёме. Будет заменён тот участок кабеля, который сейчас пришёл в негодность. Мы очень стараемся, чтобы завтра всё поехало как положено. Мы не можем перенаправить напряжение на временно неработающий участок трамвая № 2, потому что рядом нет подстанции. Просто нет технической возможности.

Также Елена Лекомцева сообщила, что в связи с этой ситуацией было ограничено движение ещё ряда трамвайных маршрутов — у них было снижено напряжение. Однако это не так сильно заметно, как в случае с трамваем № 2, поскольку они всего лишь стали ходить с чуть большим интервалом движения. Трамвайный маршрут № 5, который был продлён до улицы Масялкова, сейчас вынужден ходить до площади Лядова. Трамваи № 1 и 21 ходят до конечной станции «улица Маслякова».