Исполком Казани прокомментировал скандальную закупку Audi

В Казани исполком прокомментировал закупку Audi Q7 для МУП «Метроэлектротранс». По словам чиновников, автомобиль «повышенной проходимости, мощности и надежности» нужен для регулярного объезда маршрутов подвижного состава и объезда путей.

Кроме того, автомобиль представительского класса нужен для встречи ВИП-персон, поскольку «в последнии году к деятельности предприятия наблюдается повышенный интерес», пишет idelreal.org Общественники намерены обратиться в Генпрокуратуру

Напомним, еще в 2015 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому руководители российских федеральных органов власти с 2016 года не смогут купить себе дорогие автомобили и смартфоны.

В частности, чиновникам нельзя будет покупать машины стоимостью свыше 2,5 млн руб и смартфоны дороже 15 тыс. руб. Требования по стоимости установлены, в частности, для легковых служебных автомобилей