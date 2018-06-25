Аксессуары Volkswagen: добавьте индивидуальности вашему автомобилю 

Если вы владелец автомобиля Volkswagen, вас не оставят равнодушным стильные и оригинальные аксессуары от Volkswagen. Все для вашего автомобиля: наружное оборудование и оформление интерьера, колеса и диски, коммуникация и мультимедиа, комфорт и защита.
А до 30 июня в дилерском центре «Автоцентр Сити Каширка» все это и многое другое по специальным сезонным ценам.
Узнайте больше об аксессуарах для вашего Volkswagen по телефону: +7 (495) 741-45-45 и выбирайте понравившиеся на нашем сайте: https://accessories-vw.avto-city.ru/
Порадуйте себя и свой Volkswagen!
"Автоцентр Сити — Каширка"
Официальный дилер Volkswagen
Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км