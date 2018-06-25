Ещё
Аксессуары Volkswagen: добавьте индивидуальности вашему автомобилю
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аксессуары Volkswagen: добавьте индивидуальности вашему автомобилю 

Wroom.ru 32 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Если вы владелец автомобиля Volkswagen, вас не оставят равнодушным стильные и оригинальные аксессуары от Volkswagen. Все для вашего автомобиля: наружное оборудование и оформление интерьера, колеса и диски, коммуникация и мультимедиа, комфорт и защита.
А до 30 июня в дилерском центре «Автоцентр Сити  Каширка» все это и многое другое по специальным сезонным ценам.
Узнайте больше об аксессуарах для вашего Volkswagen по телефону: +7 (495) 741-45-45 и выбирайте понравившиеся на нашем сайте: https://accessories-vw.avto-city.ru/
Порадуйте себя и свой Volkswagen!
"Автоцентр Сити — Каширка"
Официальный дилер Volkswagen
Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км
Wroom.ru: последние новости
Старше Volkswagen – больше выгода Владельцы SKODA! Будьте уверены в своем автомобиле! SKODA Rapid – новая эра в сегменте семейных автомобилей.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян96
Штрафы переведут на упрощенку98
Первая смерть на Крымском мосту304
«Мы все были в шоке, но молчали»: Кущевка в своем репертуаре2
Гаишники объяснили разницу между «осмотром» и «досмотром»
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:26
Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение