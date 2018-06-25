Аксессуары Volkswagen: добавьте индивидуальности вашему автомобилю

Если вы владелец автомобиля Volkswagen , вас не оставят равнодушным стильные и оригинальные аксессуары от Volkswagen. Все для вашего автомобиля: наружное оборудование и оформление интерьера, колеса и диски, коммуникация и мультимедиа, комфорт и защита.

А до 30 июня в дилерском центре «Автоцентр Сити  Каширка» все это и многое другое по специальным сезонным ценам.

Узнайте больше об аксессуарах для вашего Volkswagen по телефону: +7 (495) 741-45-45 и выбирайте понравившиеся на нашем сайте: https://accessories-vw.avto-city.ru/

Порадуйте себя и свой Volkswagen!

"Автоцентр Сити — Каширка"

Официальный дилер Volkswagen

Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км