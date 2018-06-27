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Суд арестовал экс-сотрудника «Синергии», сбившего за рулем BMW беременную девушку
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Суд арестовал экс-сотрудника «Синергии», сбившего за рулем BMW беременную девушку 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве Головинский районный суд арестовал по ходатайству следствия до 20 августа экс-сотрудника университета «Синергия» Михаила Исаханова, который устроил резонансное ДТП, в результате которого погибла беременная девушка, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, назначить Исаханову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 20 августа", — огласил решение судья Дмитрий Арнаут.
Адвокат потерпевшей стороны настаивал на аресте Исаханова. «Исаханов совершил страшное преступление и до сих пор не раскаялся в содеянном, также мы полагаем, что он может попытаться скрыться от следствия, и залог в 1 млн руб. его не удержит», — заявил зашитник.
В свою очередь адвокат обвиняемого Максим Мищуков просил назначить ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. «Мой подзащитный не собирается скрываться или препятствовать расследованию, также он имеет жилье, где сможет находиться на время следствия», — сказал он. Также адвокат добавил, что в ДТП участвовал еще один автомобиль, который не был остановлен и скрылся с места происшествия. По его словам, тем самым следствие допустило халатность, не приняв данный факт во внимание.
Сам Исаханов заявил, что пытался помочь пострадавшим. «Я пытался помочь пострадавшим и сделать все возможное. Я хочу помочь семье погибшей и пострадавшей, я виноват», — заявил он.
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