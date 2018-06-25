Перегрелся на солнце: в машине жителя Самары взорвался баллон с монтажной пеной 

Баллон с монтажной пеной взорвался в закрытой машине
Жара в Самаре не прошла бесследно для местного жителя. В понедельник, 25 июня, в салоне его автомобиля взорвался баллон с монтажной пеной.
Фотографии с места происшествия разместили на сайте одного из развлекательных сообществ.
Чтобы привести салон автомобиля в порядок, придется потратить немало сил — В Самаре 30 градусов жары. У отца на работе один товарищ оставил в машине баллон с пеной. Перегревшись на солнце, она захотела выйти наружу не только из баллона, но и из самой машины, для чего мягко открыла дверь, — смеется житель Самары.