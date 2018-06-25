180 кг цветного металла нашли в машине украинца в Ростовской области

180 кг цветного металла нашли в автомобиле гражданина Украины донские таможенники своместно с пограничниками.

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления , нелегально перевозимый груз был выявлен в прибывшем со стороны Украины на таможенный пост Новошахтинск автомобиле ВАЗ-2110 в ходе таможенного контроля с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса.

Цветной металл обнаружили под задним сидением и его обивкой, под ковриком в багажнике, в ящиках для инструментов и размещения аптечки, нескольких сумках и под инструментами, а также в полостях под обшивкой салона, задних крыльев и под приборной панелью.

По словам управлявшего автомобилем гражданина Украины, он приобрел метал для дальнейшей перепродажи.

В отношении водителя завели дела об административных правонарушениях по факту сокрытия товаров от таможенного контроля и их недекларирования.

Автомобиль и груз изъяты.