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180 кг цветного металла нашли в машине украинца в Ростовской области
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180 кг цветного металла нашли в машине украинца в Ростовской области 

АиФ Ростов 25 июня 2018
Фото: АиФ Ростов
180 кг цветного металла нашли в автомобиле гражданина Украины донские таможенники своместно с пограничниками.
Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, нелегально перевозимый груз был выявлен в прибывшем со стороны Украины на таможенный пост Новошахтинск автомобиле ВАЗ-2110 в ходе таможенного контроля с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса.
Цветной металл обнаружили под задним сидением и его обивкой, под ковриком в багажнике, в ящиках для инструментов и размещения аптечки, нескольких сумках и под инструментами, а также в полостях под обшивкой салона, задних крыльев и под приборной панелью.
По словам управлявшего автомобилем гражданина Украины, он приобрел метал для дальнейшей перепродажи.
В отношении водителя завели дела об административных правонарушениях по факту сокрытия товаров от таможенного контроля и их недекларирования.
Автомобиль и груз изъяты.
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