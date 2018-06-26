Водитель переехал трехлетнего малыша

В подмосковном Ногинске трехлетний мальчик умер, выпав из маршрутки

Глава СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование трагедии в подмосковном Ногинске, где мигрант за рулем маршрутки насмерть задавил трехлетнего ребенка. Он оказался под колесами, не успев выйти из салона. Когда мальчик еще находился на ступеньках, водитель неожиданно рванул с места, после чего ребенок упал. От полученных травм он скончался по дороге в больницу. Водитель задержан, однако МВД наотрез отказывается комментировать случившееся. Свое расследование начал Следственный комитет.

Трагедия произошла еще 22 июня в подмосковном Ногинске, однако известно о ней стало лишь в понедельник. В тот день отец мальчика, работающий машинистом экскаватора, был на работе. Ребенок находился под присмотром 19-летнего брата.

Братья отправились к своей маме, которая, по данным МК, владеет салоном красоты, чтобы подстричь малыша. После стрижки мальчики сели в маршрутку и поехали домой. В 18:50 микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter подъехал к остановке «Дом культуры» и ребята стали выходить из салона машины. Малыш держал за руку старшего брата, а в другой руке у него был самокат.

Первым вышел старший брат, ребенок последовал за ним.

Как раз в тот момент, когда ноги малыша еще находились на подножке транспортного средства, водитель микроавтобуса неожиданно сорвался с места — водитель явно не видел, что еще не все пассажиры вышли из салона. Из-за резкого рывка ребенок оступился, упал на асфальт и ударился головой. Через мгновение его затянуло под маршрутку и протащило несколько метров по асфальту, а затем ребенка переехало заднее колесо микроавтобуса.

Только в этот момент водитель остановился и вышел из машины. Происходящее в первые минуты после аварии засняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как малыш лежит на тротуаре и не подает признаков жизни. На коленях рядом с ним стоит водитель. Вокруг столпилась толпа прохожих, которые не знают, как помочь малышу. По данным СМИ, водитель скрылся с места происшествия, как только появилась «скорая помощь».

Приехавшие буквально через 10 минут врачи скорой помощи стали проводить реанимационные действия. После осмотра медики констатировали у ребенка тяжелую травмы головы, в частности, перелом основания черепа, а также перелом правой ключицы. Малыш умер через 15 минут после ДТП в машине скорой помощи по дороге в больницу, не приходя в сознание.

По предварительным данным, за рулем микроавтобуса находился 45-летний мигрант из Дагестана Наджаф Наджафов, которого вскоре после аварии задержали и на данный момент он находится в под стражей. Он заявил, что не заметил ребенка.

После случившегося по сети быстро распространилось видео шокирующего происшествия. На сайте управления Следственного комитета по Московской области 25 июня появилось сообщение о том, что назначена доследственная проверка.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются дополнительные очевидцы происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорилось в сообщении.

Уже 26 июня на сайте ведомства появилось сообщение, что по факту наезда автобуса на 3-летнего мальчика в отношении перевозчика возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по данной статье лишение свободы на срок до шести лет.

О возбуждении уголовного дела по «водительской» ст. 264 УК РФ в отношении самого водителя пока ничего неизвестно. В сообщении СК на этот счет информации нет, а подмосковной полиции комментировать инцидент наотрез отказались.