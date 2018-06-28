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Toyota — лидер российского рынка среди японских марок
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Toyota — лидер российского рынка среди японских марок 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Фото: VanLife
Toyota — лидер российского рынка среди японских марок Исследование авторынка России, проведенное «Автостат Инфо» в мае 2018 года, показало, что среди японских брендов по объемам продаж новых легковых автомобилей лидирует Toyota.
В мае этого года Toyota реализовала в РФ 7971 автомобиль, увеличив продажи на 11,4% в годовом сравнении (годом ранее продано 7156 авто). Второе место среди «японцев» занимает Nissan — 6639 проданных в мае машин, что на 31% больше результата прошлого года (5062 авто). Третий по величине результат продаж среди японских брендов в мае продемонстрировал Mitsubishi — 3116 ед. авто. Спрос на машины этого бренда вырос в годовом сравнении на 109%, в мае прошлого года было продано 1488 автомобилей Mitsubishi.
В топ-5 японских марок с самыми высокими продажами легковых автомобилей в мае этого года вошли также Mazda и Datsun. Mazda в прошлом месяце увеличила продажи на 48,7% в годовом сравнении, с 1766 до 2626 ед. авто, а Datsun нарастил свой результат на 12,7%, с 1952 до 2199 машин. Добавим, что в мае Lexus продал в России 2100 автомобилей (+25%), Subaru — 715 машин (56,5%), а Suzuki — 507 авто (+47,4%).
Среди моделей японских марок на авторынке России в мае на первое место вышла Toyota Camry — 2259 проданных машин (+7,2%). Она обогнала кроссовер Toyota RAV4, который в отчетный месяц разошелся на рынке в количестве 2221 ед. (-23%). Третье место среди «японок» занял внедорожник Mitsubishi Outlander — 2035 авто (+62%), а четвертая и пятая строчки рейтинга моделей достались соответственно Mazda CX-5 (1863 ед., +47%) и Datsun on-Do (1856 авто, +24%).
«Автостат Инфо»: последние новости
Доля машин С-сегмента выросла в мае до 14 процентов Дилеры выручили с продажи автомобилей Hyundai почти 39 млрд рублей Автомобили класса «люкс» принесли дилерам в мае 5,3 млрд рублей
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