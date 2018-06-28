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«Ромир» в мае зафиксировал снижение потребления кофе и шоколада жителями России
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«Ромир» в мае зафиксировал снижение потребления кофе и шоколада жителями России 

Rambler News Service 48 минут назад
Фото: set-travel.com
Жители России в мае 2018 года снизили потребление кофе на 4,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, говорится в исследовании холдинга «Ромир». При этом розничные цены на кофе за год снизились на 3,1%.
Потребление шоколада сократилось на 1,4% в годовом выражении, несмотря на то, что цены на него снизились за год на 2,4%.
В то же время за прошедший год увеличилось потребление бутилированной воды (рост на 5,6%) и молока (рост на 1,6%). Цены на молоко и воду за год снизились на 5,3% и 2,8% соответственно.
В целом в мае индекс «Кофе с Молоком» снизился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,2% по сравнению с показателем за май 2017 года и составил 903 п.п. «Снижение КсМ в разрезе месяца продиктовано, видимо, сменой шоколадно-кофейных удовольствий на другие виды гастрономических радостей, например, сопровождающих традиционные майские пикники. То есть налицо сезонный фактор. По году же снижение индекса объясняется, как и в предыдущие месяцы, сокращением цен на составляющие КсМ. Тренд по повышению ценовой доступности простых удовольствий продолжает развиваться», — говорится в сообщении.
Определение индекса «Кофе с молоком» включает в себя наблюдение за изменением цен и потреблением продуктов не первой необходимости, таких как кофе, молоко, шоколад и питьевая бутилированная вода. По мнению исследователей, потребление этих продуктов относится к набору «простых удовольствий», которые используются всеми категориями граждан вне зависимости от уровня доходов, и показывает степень экономической уверенности россиян.
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