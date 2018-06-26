Ещё
В России назвали самые популярные сегменты автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России назвали самые популярные сегменты автомобилей 

Вести.Ru 20 минут назад
Фото: Вести.Ru
В мае этого года аналитики отмечают рост во всех сегментах легковых автомобилей, продаваемых в России. Но самыми популярными классами в нашей стране пока являются только три из девяти.
Вести.Ru: последние новости
Страшное ДТП: убил женщину и ее будущего ребенка и не принес соболезнований семье Задержан сотрудник университета "Синергия", насмерть сбивший беременную В Барнауле кондуктор и водитель довели пожилую женщину до нервного срыва
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водитель переехал трехлетнего малыша73
Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась25
В Анапе развернулась ожесточённая борьба за место на парковке11
На Урале внедорожник влетел в толпу6
Первая смерть на Крымском мосту304
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:24
На Урале внедорожник влетел в толпу
ДТП
00:51
В Анапе развернулась ожесточённая борьба за место на парковке
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение