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В России назвали самые популярные сегменты автомобилей
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В России назвали самые популярные сегменты автомобилей
Вести.Ru
20 минут назад
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Вести.Ru
В мае этого года аналитики отмечают рост во всех сегментах легковых автомобилей, продаваемых в России. Но самыми популярными классами в нашей стране пока являются только три из девяти.
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