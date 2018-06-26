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Скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes-Benz
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Скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes-Benz 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В 2016 году Багдасарян была лишена прав после гонок на Mercedes Gelandewagen с полицейской машиной.
На своей странице в социальной сети Instagram стритрейсерша Мара Багдасарян разместила объявление о продаже двухдверного автомобиля S-класса марки Mercedes-Benz.
Машина 2015 года выпуска имеет пробег 47 000 километров, а в качестве торгового предложения она указала limited edition.
В объявлении скандальная стритрейсерша отключила комментарии.
В 2016 году Багдасарян была лишена прав после гонок на Mercedes Gelandewagen с полицейской машиной. В 2017 году она, несмотря на лишение прав, вновь оказалась за рулем автомобиля. Суд приговорил нарушительницу к штрафу, размер которого составил 15 тысяч рублей.
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