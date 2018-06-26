Скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes-Benz

В 2016 году Багдасарян была лишена прав после гонок на Mercedes Gelandewagen с полицейской машиной.

На своей странице в социальной сети Instagram стритрейсерша Мара Багдасарян разместила объявление о продаже двухдверного автомобиля S-класса марки Mercedes-Benz

Машина 2015 года выпуска имеет пробег 47 000 километров, а в качестве торгового предложения она указала limited edition.

В объявлении скандальная стритрейсерша отключила комментарии.

В 2016 году Багдасарян была лишена прав после гонок на Mercedes Gelandewagen с полицейской машиной. В 2017 году она, несмотря на лишение прав, вновь оказалась за рулем автомобиля. Суд приговорил нарушительницу к штрафу, размер которого составил 15 тысяч рублей.