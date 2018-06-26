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Стритрейсерша Мара Багдасарян готова расстаться со своим Mercedes‐Benz
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Стритрейсерша Мара Багдасарян готова расстаться со своим Mercedes‐Benz 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Пожизненно лишенная прав на управление автомобилем Мара Багдасарян продает свой купе Mercedes‐Benz 2015 года. Главным преимуществом иномарки собственница указала принадлежность автомобиля только одному владельцу.
На своей странице в соцсети Instagram стритрейсерша Мара Багдасарян разместила объявление о продаже верного друга ее дорожных приключений — двухдверного автомобиля S-класса марки Mercedes-Benz.
Иномарка 2015 года выпуска имеет пробег 47 000 километров, а в качестве уникального торгового предложения собственница указывает «limited edition» — принадлежность авто только одному человеку — ей.
В лаконичном объявлении, комментарии к которому Багдасарян отключила, она написала о срочной продаже и указала номер менеджера по продаже.
Весной 2016 года Мара Багдасарян была лишена права управления автомобилем после гонок на Mercedes Gelandewagen с полицейским автомобилем. В марте 2017 года любительница быстрой езды, несмотря на лишение прав, снова оказалась за рулем авто. Суд приговорил нарушительницу к штрафу в размере 15 тысяч рублей.
В мае 2018 года пожизненно лишенная права управления автомобилем Мара Багдасарян заявила о намерении обжаловать решение суда. Но Дорогомиловский суд Москвы отказал стритрейсерше в ходатайстве.
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