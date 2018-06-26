Стритрейсерша Мара Багдасарян готова расстаться со своим Mercedes‐Benz

Пожизненно лишенная прав на управление автомобилем Мара Багдасарян продает свой купе Mercedes‐Benz 2015 года. Главным преимуществом иномарки собственница указала принадлежность автомобиля только одному владельцу.

На своей странице в соцсети Instagram стритрейсерша Мара Багдасарян разместила объявление о продаже верного друга ее дорожных приключений — двухдверного автомобиля S-класса марки Mercedes-Benz

Иномарка 2015 года выпуска имеет пробег 47 000 километров, а в качестве уникального торгового предложения собственница указывает «limited edition» — принадлежность авто только одному человеку — ей.

В лаконичном объявлении, комментарии к которому Багдасарян отключила, она написала о срочной продаже и указала номер менеджера по продаже.

Весной 2016 года Мара Багдасарян была лишена права управления автомобилем после гонок на Mercedes Gelandewagen с полицейским автомобилем. В марте 2017 года любительница быстрой езды, несмотря на лишение прав, снова оказалась за рулем авто. Суд приговорил нарушительницу к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

В мае 2018 года пожизненно лишенная права управления автомобилем Мара Багдасарян заявила о намерении обжаловать решение суда. Но Дорогомиловский суд Москвы отказал стритрейсерше в ходатайстве.