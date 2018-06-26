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В Ульяновске грузовые автомобили проваливаются в ямы
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В Ульяновске грузовые автомобили проваливаются в ямы 

АиФ — Ульяновск 26 июня 2018
Фото: АиФ – Ульяновск
Два похожих инцидента на дорогах произошли в Засвияжском районе Ульяновска 25 июня.
Один инцидент произошёл на перекрестке улиц Пугачева и Александра Невского. Грузовая машина провалилась задним колесом под асфальт, когда поворачивала с улицы Невского на улицу Пугачева. Образовалась яма диаметром примерно метр на метр. Для вызволения грузовика из плена пришлось вызывать автокран.
В тот же день похожий провал произошел на улице Промышленной в районе «Промышленного рынка». В кузове «Камаза» был асфальт для ремонта дороги. Дорога под большегрузом провалилась из-за того, что треснули бетонные плиты, закрывавшие теплотрассу.
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