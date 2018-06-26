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На МКАД в районе Капотни опрокинулась фура
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На МКАД в районе Капотни опрокинулась фура
Говорит Москва
26 июня 2018
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Фото:
Капотнинский меридиан
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавших нет. Движение в районе ДТП частично ограничено. Выясняются обстоятельства случившегося.
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