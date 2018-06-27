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Из-за перекрытия улицы Зегеля в Липецке изменятся схемы движения автобусов
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Из-за перекрытия улицы Зегеля в Липецке изменятся схемы движения автобусов 

АиФ 15 часов назад
Фото: АиФ
Из-за перекрытия с 28 июня по 4 июля улицы Зегеля в месте ее пересечения с улицей Семашко изменятся схемы движения автобусов и маршруток в этом направлении, сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка.
Так, маршруты №№24, 24а, 300 будут курсировать по улице Гагарина в прямом и обратном направлении;для автобусов №№ 22, 306, 322, 325, 359 в прямом и обратном направлении схема будет такой: «площадь Авиаторов — улица Гагарина — улица Плеханова — площадь Театральная»;автобус №345 будет ходить по схеме: « площадь Авиаторов — улица Гагарина — улица Ленина — улица Зегеля — улица Плеханова — улица Гагарина»;автобус №36 будет курсировать по маршруту: «площадь Театральна — улица Плеханова — улица Гагарина», в обратном направлении — «улица Гагарина — улица Плеханова — Петровский проезд».
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