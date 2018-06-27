ФНС будет прекращать статус ИП, не сдавших отчётность или имеющих долги по налогам

МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. ФНС будет прекращать статус индивидуальных предпринимателей, которые не сдавали налоговую отчётность более года или имеют неурегулированные долги по налогам или страховым платежам, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин в интервью газете «Коммерсант»

"Совместно с коллегами из Минфина мы подготовили и внесли в правительство поправки в закон о регистрации, согласно которым налоговый орган сможет, как в случае с юридическими лицами, прекращать статус ИП, если он не сдавал налоговую отчётность более года и имеет неурегулированную налоговую задолженность или задолженность по платежам во внебюджетные фонды", — сказал Мишустин.

Налоговый орган, по его словам, как и в случае с юридическими лицами, будет публиковать решение о предстоящем исключении, и если в течение трёх месяцев не последует мотивированных возражений, ИП будет исключено из реестра.

"Мы продолжаем активно исключать из реестра брошенные компании. В 2016-2017 исключено более 1,2 миллиона таких компаний. Помечаем оставшиеся компании-"однодневки" в реестре юридических лиц специальной записью, чтобы все видели, что информация по этим компаниям указывает на недостоверность сведений о них. Эту информацию используют другие ведомства, банки, контрагенты. То же самое мы будем делать теперь и с «фиктивными» индивидуальными предпринимателями", — пояснил глава ведомства.

В результате такой работы, по его словам, в России уже заметно сократилось количество компаний, не предоставляющих налоговую отчетность — с 23% в 2016 году до 10% на настоящий момент. «Это по любым меркам неплохие цифры», — уверен Мишустин.