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В разбившейся под Нестеровом Audi пострадали два подростка
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В разбившейся под Нестеровом Audi пострадали два подростка 

Клопс.Ru 26 июня 2018
В аварии в Нестеровском районе пострадали 16-летняя девушка и 15-летний юноша. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
ДТП произошло в понедельник, 25 июня, около 8:30 неподалёку от посёлка Ватутино. Audi 100 врезался в дерево. 16-летняя девушка была доставлена в БСМП с сотрясением головного мозга и переломом ключицы. В это же медучреждение госпитализировали 15-летнего юношу с переломом левого бедра, ушибами головы и лица.
Как рассказал очевидец аварии Владислав, его машина ехала позади, на месте аварии он оказался примерно через полминуты. Правая часть Audi была сильно повреждена, в салоне стоял стойкий запах алкоголя.
"Машина, судя по всему, врезалась в дерево, перевернулась и встала на колёса поперёк дороги. За рулём была 18-летняя жительница одного из соседних посёлков. Трое пассажиров ехали сзади. Один из них практически не пострадал. 15-летний парень с переломом ноги сумел выбраться из машины и сидел у заднего колеса. В тяжёлом состоянии была девушка, которая ехала сзади посредине — я и мой напарник вытащили её из машины, она потеряла сознание. Быстро приехали две скорые и забрали обоих ребят в больницу", — говорит Владислав.
Получить информацию об обстоятельствах аварии в пресс-службе УМВД не удалось.
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