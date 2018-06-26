Подсчитана средняя цена нового автомобиля в России

«Средняя по больнице» стоимость нового автомобиля в нашей стране оказалась довольно высокой. Однако, что интересно, в целом ряде регионов этот показатель оказался чуть ли не в два раза выше, а в других — чуть ли не в два раза ниже.