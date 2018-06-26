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В Перми девушка посадила за руль маленького ребёнка
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В Перми девушка посадила за руль маленького ребёнка 

АиФ Пермь 26 июня 2018
Фото: АиФ Пермь
В соцсетях пермяки опубликовали видео, на котором автомобилем Mercedes управляет маленький ребёнок.
«Увидел виляющий и неаккуратно ездящий автомобиль, ждал там пьяного водителя, но какого было моё удивление, когда я увидел за рулём «мамашу» с ребёнком. Это нормально?», — пишет автор видео.
На кадрах хорошо виден номер автомобиля. Если запись попадёт сотрудникам полиции, то владельца явно ждёт наказание.
Напомним, в августе 2017 года автолюбительницу наказали штрафом в три тысячи рублей за аналогичный поступок.
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