В Перми девушка посадила за руль маленького ребёнка

В соцсетях пермяки опубликовали видео, на котором автомобилем Mercedes управляет маленький ребёнок.

«Увидел виляющий и неаккуратно ездящий автомобиль, ждал там пьяного водителя, но какого было моё удивление, когда я увидел за рулём «мамашу» с ребёнком. Это нормально?», — пишет автор видео.

На кадрах хорошо виден номер автомобиля. Если запись попадёт сотрудникам полиции, то владельца явно ждёт наказание.

Напомним, в августе 2017 года автолюбительницу наказали штрафом в три тысячи рублей за аналогичный поступок.