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Mercedes-Benz отзовет 400 машин из-за крепления спинок сидений
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Mercedes-Benz отзовет 400 машин из-за крепления спинок сидений 

Motor.ru 47 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz отзовет в России 362 автомобиля C— и E-класса, реализованных в период с 2017 по 2018 год. Причиной называется отсутствие фиксации спинок передних сидений с правой стороны. Соответствующее сообщение размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
На автомобилях, попадающих под действие сервисной акции, будет проведена проверка, а в случае необходимости — замена рамы спинки обоих передних сидений. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.
Устранением дефекта займутся официальные дилерские центры марки. Список VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован Росстандартом.
В январе текущего года Mercedes-Benz отозвал 6 639 автомобилей по причине возможного срабатывания подушек безопасности из-за электростатического разряда. Проблему нашли у шести моделей: A-, B— и C-класса, а также у CLA, GLA и GLC.
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