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Tesla Model 3 получает новые функции автопилота и Wi-Fi
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Tesla Model 3 получает новые функции автопилота и Wi-Fi 

Auto.Today 26 июня 2018
Фото: Auto.Today
Американская компания пытается дополнить свои автомобили огромным количество функций. В этот раз Tesla предоставляет Model 3 новую автономную функцию под названием Summon. Такое дополнение позволяет автомобилю самостоятельно заезжать в гараж без помощи водителя. С помощью нажатия на специальную кнопку на ключе или мобильном приложении Tesla, беспилотная модель может заезжать и выезжать с гаража. Отмечается, ранее Summon была доступна на Model S и Model X.
Также Model 3 получает точку доступа Wi-Fi (до этого момента транспортному средству приходилось использовать беспроводную передачу данных LTE), и защиту от перегрева салона. Это особенно полезно при жарком климате, поскольку технология препятствует, чтобы температура в салоне превышала 40 градусов в течении 12 часов после того, как водитель покинул автомобиль. Функция отлично подойдет для людей, желающих на длительный период времени оставить на заднем сидении ребенка или питомца.
Текущие обновление напоминает клиентам, что Tesla настроена предоставить максимальное количество технологий для удовлетворения их потребностей.
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