В Тюмени подросток протаранил несколько автомобилей 

В Тюмени, в ночь с 25 на 26 июня, неизвестный гонял по двору на улице Пермякова, 21 и разбил несколько машин. Об этом сообщает Megatyumen.ru.
Подросток за рулем белого (серебристого) «ВАЗ 2115» разъезжал по придомовым территориям, протаранил три припаркованные машины, а затем скрылся.
По словам очевидцев, гонщик за рулем выглядел не старше 13 лет. А у его машины отсутствовал передний бампер.
Любую информацию касательно инцидента нужно передать в полицию или управление ГИБДД.
Использовано фото с сайта: news.vse42.ru.