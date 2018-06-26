В Тюмени подросток протаранил несколько автомобилей

В Тюмени, в ночь с 25 на 26 июня, неизвестный гонял по двору на улице Пермякова, 21 и разбил несколько машин. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Подросток за рулем белого (серебристого) « ВАЗ 2115 » разъезжал по придомовым территориям, протаранил три припаркованные машины, а затем скрылся.

По словам очевидцев, гонщик за рулем выглядел не старше 13 лет. А у его машины отсутствовал передний бампер.

Любую информацию касательно инцидента нужно передать в полицию или управление ГИБДД

Использовано фото с сайта: news.vse42.ru.