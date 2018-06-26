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Mercedes‐Benz отзовет более 350 автомобилей в России
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Mercedes‐Benz отзовет более 350 автомобилей в России 

360tv.ru 2 часа назад
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) анонсировало добровольный отзыв 362 транспортных средств марки Mercedes‐Benz С‐класса, Е‐класса из‐за технических неполадок. Об этом сообщил сайт госорганизации.
Будут отозваны машины этой марки, проданные с 2017 по 2018 годы. Причиной такой меры является то, что спинки обоих передних сидений с правой стороны могут быть не зафиксированы.
Уполномоченные представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС» разошлют владельцем данных моделей электронные письма или свяжутся с ними по телефону, что рассказать о сложившейся ситуации. Автомобилистам можно нужно будет доставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Также люди могут сами проверить, попадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сравнить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, а после этого выполнить вышеуказанные действия.
Mercedes-Benz С-класса, Е-класса посмотрят и при необходимости заменят рамы спинки переднего левого и правого сидений. Все ремонтные работы будут бесплатными.
Стритрейсерша пожизненно лишенная водительских прав Мара Багдасарян решила продать свой купе Mercedes‐Benz 2015 года. Иномарка имеет пробег 47 000 километров.
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