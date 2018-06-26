Mercedes‐Benz отзовет более 350 автомобилей в России

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) анонсировало добровольный отзыв 362 транспортных средств марки Mercedes‐Benz С‐класса, Е‐класса из‐за технических неполадок. Об этом сообщил сайт госорганизации.

Будут отозваны машины этой марки, проданные с 2017 по 2018 годы. Причиной такой меры является то, что спинки обоих передних сидений с правой стороны могут быть не зафиксированы.

Уполномоченные представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС» разошлют владельцем данных моделей электронные письма или свяжутся с ними по телефону, что рассказать о сложившейся ситуации. Автомобилистам можно нужно будет доставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Также люди могут сами проверить, попадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сравнить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, а после этого выполнить вышеуказанные действия.

Mercedes-Benz С-класса, Е-класса посмотрят и при необходимости заменят рамы спинки переднего левого и правого сидений. Все ремонтные работы будут бесплатными.