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Mercedes отзывает автомобили в России
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Mercedes отзывает автомобили в России 

News.ru 2 часа назад
Российские подразделение Mercedes-Benz нашло дефекты в автомобилях. В связи с этим компания начала отзывать транспортные средства С и Е-классов.
Как сообщает Росстандарт, всего будет отозвано по 362 автомобиля каждого из классов. В машинах, которые были проданы за последние два года, найдены дефекты в спинках передних сидений. Они могли быть не зафиксированы.
Дилер намерен провести проверку, а в случае необходимости будет сделана замена рам спинок сидений. При этом все работу осуществят бесплатно.
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