«АвтоВАЗ» срочно отзывает автомобили Lada Xray

Компания «АвтоВАЗ» отзывает 7,2 тысячи автомобилей Lada Xray, выпущенные с ноября 2017 года, из-за дефектов элементов подвески. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

— Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного, — говорится в сообщении.

Владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их машина под отзыв, сопоставив VIN-код автомобиля с указанным перечнем, а затем связаться с ближайшим дилерским центром.

Ранее Пятый канал сообщал, что вскоре «АвтоВАЗ» выпустит новый внедорожник.