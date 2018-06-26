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«АвтоВАЗ» срочно отзывает автомобили Lada Xray
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«АвтоВАЗ» срочно отзывает автомобили Lada Xray 

Пятый канал 27 минут назад
Фото: Пятый канал
Компания «АвтоВАЗ» отзывает 7,2 тысячи автомобилей Lada Xray, выпущенные с ноября 2017 года, из-за дефектов элементов подвески. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
— Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного, — говорится в сообщении.
Владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их машина под отзыв, сопоставив VIN-код автомобиля с указанным перечнем, а затем связаться с ближайшим дилерским центром.
Ранее Пятый канал сообщал, что вскоре «АвтоВАЗ» выпустит новый внедорожник.
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