Обновлённые автомобили LCV от Группы PSA

Европейский лидер в сегменте лёгких коммерческих автомобилей Группа PSA продолжает укреплять свои позиции и представляет обновленный модельный ряд автомобилей: PEUGEOT Partner, CITROËN Berlingo и OPEL VAUXHALL Combo.

Как сообщают представители компании, с обновлением модельного ряда Группа PSA намерена консолидировать рыночную долю на европейском рынке более чем на 30%.

В основе новых коммерческих автомобилей PEUGEOT Partner, CITROËN Berlingo и OPEL/VAUXHALL Combo лежит платформа EMP2. Сборка Peugeot и Citroën будет налажена на заводах в Мангуалде (Португалия) и в Виго (Испания). Впервые с конвейера испанского завода в Виго сойдут автомобили марок Opel / Vauxhall.

Специально под запуск новых автомобилей на заводе в Мангуальде была создана третья смена (+225 новых сотрудников) и четвертая в Виго (+900 новых сотрудников), которые приступили к работе в апреле и июне соответственно.

Автомобили Группы PSA отвечают современным потребностям бизнес-аудитории и предлагаются в различных вариантах длины кузова (4,40 и 4,75 м), грузоподъемности (от 650 до 1000 килограммов), конфигурации внутрисалонного пространства с количеством мест (2, 3 и 5) и уровнем оснащения, которое обеспечит комфорт и безопасность эксплуатации для любой категории клиентов — частных или корпоративных.

Новые PEUGEOT Partner, CITROËN Berlingo и OPEL/VAUXHALL Combo будут продаваться примерно в 100 странах. Прием заказов начнется в Европе в сентябре.

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