Два автомобиля пробили колёса из-за люка на улице Гоголя

Утром 27 июня два автомобиля пробили колёса в люке с незакреплённой крышкой на улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска.

Автомобили пробили колёса с интервалом в несколько минут.

«Это рядом с домом № 208 на улице Гоголя. Крышка люка не зафиксирована, не закрыта. Когда я влетела в него, он был открыт. Там нет ни ограждений, ничего. Он очень глубокий, а крышка люка то открывается, то закрывается. Уже вызвала сотрудников ГИБДД , жду. У меня автомобиль Toyota RAV4», — рассказала корреспонденту НГС водитель Алёна.

По словам девушки, попав в люк, она почувствовала сильный удар. Кроме того, через несколько минут после девушки в похожую ситуацию попал автомобиль Nissan

«Визуально я пробила только одно колесо, про внутренние повреждения не знаю, но удар был сильный. После того, как я попала в люк, то едва справилась с управлением и после еще и в поребрик врезалась. Буду судиться», — резюмировала девушка.

Ситуации с оставленными открытыми люками на дорогах Новосибирска происходят регулярно. В конце прошлого года стало известно о том, что новосибирец отсудил у мэрии 90 тысяч рублей за колеса, пробитые в дорожной яме.